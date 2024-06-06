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باقري كني يهاتف رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين للاطلاع على القضايا المتعلقة بمناسك الحج

وبدوره ابدى حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب ارتياحه لعملية الحج وأداء المناسك حتى الآن، وعرض آخر الأوضاع والمستجدات المتعلقة بالحج والحجاج الايرانيين مع باقري كني.
رمز الخبر: ۶۹۵۵۲
تأريخ النشر: 05 June 2024

تباحث وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني" مع ممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج و العمرة و رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين في محادثة هاتفية القضايا المتعلقة بمناسك حج هذا العام.

بحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني،ممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج و العمرة و رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين حجة الاسلام والمسلمين السيد" عبد الفتاح نواب " في محادثة هاتفية القضايا المتعلقة بمناسك الحج لهذا العام واطلع على آخر أوضاع الحجاج الايرانيين في مكة المكرمة.

واكد باقري كني على تسخير كافة إمكانيات وزارة الخارجية لتسهيل اداء فريضة الحج وتيسير امور وترتيبات ومتطلبات الحجاج الايرانيين قدر الامكان.

وبدوره ابدى حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الفتاح نواب ارتياحه لعملية الحج وأداء المناسك حتى الآن، وعرض آخر الأوضاع والمستجدات المتعلقة بالحج والحجاج الايرانيين مع باقري كني.

كما ثمن باقري كني جهود بعثة الحجاج الإيرانيين وتعاون ممثلية ايران في الرياض وجدة لتيسير امور الحجاج معربا عن امله في أن توفر الخدمات التي تقدمها سلطات المملكة العربية السعودية الظروف المناسبة للحجاج الايرانيين من اجل اداء فريضة الحج لهذا العام.

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