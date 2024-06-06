ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الاسرائيلي وسط قطاع غزة إلى 66 شخصا

أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 66 جراء القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أعلنت وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 36 ألفا و595 شهیدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

کما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا منذ بداية العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

وقالت إن غالبية هؤلاء الشهداء الأطفال هم من طلبة المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى 64 طالباً من مدارس الضفة الغربية، بما فيها القدس الشریف.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,595 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.