غزة ... حماس تنظر بإيجابية لمقترح صفقة التبادل وخسائر الاحتلال تتزايد

وميدانيا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مناطق شمال قطاع غزة، ومقتل جنديين وإصابة 6 عسكريين خلال 24 ساعة، وكذلك مقتل 10.

في اليوم الـ 239 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في خطوة هي الأولى من نوعها أعلن الرئيس الأميركي جو بادين تفاصيل مقترح قدمته إسرائيل يشمل انسحابا من المناطق المأهولة، ووقفا مستداما لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وقال إن على حماس قبول المقترح وإلا فإن إسرائيل ستواصل حربها.

ویذکر ان في اليوم الـ 239 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في خطوة هي الأولى من نوعها أعلن الرئيس الأميركي جو بادين تفاصيل مقترح قدمته إسرائيل يشمل انسحابا من المناطق المأهولة، ووقفا مستداما لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وقال إن على حماس قبول المقترح وإلا فإن إسرائيل ستواصل حربها.

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تنظر بإيجابية إلى المقترح الذي أعلنه بايدن.

وميدانيا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مناطق شمال قطاع غزة، ومقتل جنديين وإصابة 6 عسكريين خلال 24 ساعة، وكذلك مقتل 10.

كما استمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى.

وحذر مكتب الإعلام الحكومي من كارثة إنسانية جراء توقف مئات الآبار و98% من مخابز القطاع عن العمل.