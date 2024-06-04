وزير دفاع كوريا الجنوبية: سنواجه مع واشنطن تعزيز قدرات كوريا الشمالية بعد "تسلمها تكنولوجيات روسية"

"إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن القدرات التقليدية لكوريا الشمالية يمكن أن تزيد بشكل كبير. وهذا خطر لا مفر منه نتعامل معه. وتضع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراءات لمواجهة ذلك".

قال وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة تعزيز قدرات كوريا الشمالية العسكرية التقليدية بشكل كبير بسبب "تسلمها تكنولوجيات روسية".

ویذکر انه أضاف الوزير الكوري الجنوبي، في حديثه خلال منتدى الأمن في سنغافورة "حوار شانغريلا": "قامت كوريا الشمالية بتوريد الصواريخ والمدفعية [إلى روسيا] وحصلت على النفط والغذاء والتكنولوجيا العسكرية من الجانب الروسي - هذا هو افتراضنا".

وزعم الوزير بأن روسيا وكوريا الديمقراطية "قامتا بنقل 10 آلاف حاوية لبعضهما البعض"، وبأن كوريا الشمالية تلقت من روسيا تكنولوجيا تتعلق بقمر الاستطلاع الصناعي.

وقال: "إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فإن القدرات التقليدية لكوريا الشمالية يمكن أن تزيد بشكل كبير. وهذا خطر لا مفر منه نتعامل معه. وتضع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراءات لمواجهة ذلك".

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مرارت عديدة أن الاتهامات الموجهة من الدول الغربية بالتعاون العسكري الفني غير القانوني بين روسيا وكوريا الدشمالية، عديمة الأساس ولا تتوافق مع الواقع.

وقمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا"، هي منتدى أمني حكومي دولي سنوي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، ويحضره وزراء الدفاع وغيرهم من القادة العسكريين من 28 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويأخذ المنتدى اسمه من فندق شانغريلا في سنغافورة، حيث يقام منذ عام 2002.

المصدر: تاس