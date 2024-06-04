القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية : إن جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنينا عن أداء واجبنا الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع"، اليوم الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر.

وقال العميد سريع في بيان لها اليوم : إن القوة الصاروخية والبحرية (اليمينة)، نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر؛ مؤكدا أنه لن نتردد في الرد المباشر والفوري على أي عدوان، وضرب الأهداف الأمريكية والبريطانية، وأي مصدر للتهديد.

وشدد القائد العسكري اليمني، على "إن هذه العملية جاءت دعما لغزة، وردا على العدوان على اليمن، ونفذت بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأوضح العميد سريع، أن "الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة وخفر السواحل بميناء الصليف، حيث تضررت سفن تجارية"؛ مشيرا إلى أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأعيان المدنية، مما يشكل انتهاكا سافرا القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية : إن جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنينا عن أداء واجبنا الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت سريع إلى، ان "العدوان الأميركي البريطاني شن غارات عدة بينها 4 على العاصمة صنعاء"؛ معلنا بان الغارات على الحديدة أدت إلى 16 شهيدا و41 جريحا.