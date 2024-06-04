أستاذ جامعة شريف للتكنولوجيا يحصد جائزة كومستيك 2024

حصد أستاذ الرياضيات بجامعة شريف للتكنولوجيا "سعيد اكبري" جائزة براءة الاختراع من اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي (كومستيك) للعام 2024.

وبحسب إعلان لجنة تحكيم التعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد تم منح جائزة "الكومستيك" (Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation /COMSTEC) للدكتور سعيد أكبري، أستاذ الرياضيات بجامعة شريف التكنولوجية.

وتأسست كومستيك في العام 1981بهدف تعزيز التعاون العلمي والارتقاء بمستوى العلاقات العلمية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوسيع المهارات المكملة والاستثمار في قسم الأبحاث والتركيز على تقنية المعلومات وتبادل المعلومات بين الدول الإسلامية.

وتمنح كومستيك منذ العام 1997 جائزة براء الاختراع مرة كل سنتين للأشخاص المتميزين الذين ساهموا بشكل كبير في تقدم العلوم أو سجلوا براءة الاختراع.