باقري كني: الأنشطة النووية الايرانية ستستمر تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي

وأضاف: إن تركيز الرئيس الشهيد كان على السياسة الخارجية النشطة ومركزية سياسة الجوار والتفاعل الجاد مع الجيران في مختلف المجالات.

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني: الأنشطة النووية مستمرة تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

ویذکر انه قال علي باقري كني القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني: إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر كما كان في الماضي ولا انقطاع فيه.

وأضاف: إن تركيز الرئيس الشهيد كان على السياسة الخارجية النشطة ومركزية سياسة الجوار والتفاعل الجاد مع الجيران في مختلف المجالات.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية: أن الأنشطة النووية مستمرة في إطار إجراءات النظام تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما تحدث باقري عن الأموال الإيرانية المجمدة وقال: ان المفاوضات في هذا الصدد لا تزال مستمرة.

وتابع القول القائم بأعمال وزير الخارجية أيضًا عن المباحثات التي جرت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية عمان إلى طهران: ناقشنا بالتفصيل مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك قضية غزة وجرائم الكيان الصهيوني وايضا تمت مناقشة القضايا الدولية الهامة بين الجانبين.