القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مقاتلة من طراز (MQ_9)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الأربعاء، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مقاتلة من طراز (MQ_9) هي السادسة التي يتم إسقاطها منذ دخول اليمن معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا ونصرة لغزة، والثالثة من ذات الطراز التي تسقطها الصواريخ اليمنية خلال أسبوعين فقط.

وأفادت وكالة مهر للأمباء،انه أوضح ناطق القوات المسلحة اليمنية في بيان مساء اليوم أن قواتُ الدفاعِ الجويِّ نجحت فجرَ يومِنا هذا الأربعاءِ في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ مأرب، بصاروخ أرضِ جو محليِّ الصنعِ

وأشارت القوات المسلحة أن عمليةَ إسقاطِ الطائرةِ جاءتْ بعدَ أيامٍ فقط من إسقاطِ طائرةٍ أخرى من نفسِ النوعِ في أجواءِ محافظةِ البيضاء، منوها إلى أن العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطاني على بلدنا.

وأكدت أن هذه الطائرة الأمريكية هي الطائرةُ السادسةُ التي تمَّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني.

وشددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ـ بعونِ اللهِ تعالي ـ على أنها مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكي البريطاني ولكافة القوى المعادية واستمراراً في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار.