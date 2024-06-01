أقامت جمعية الصداقة الأسترالية الإيرانية، مراسم تأبين، للشهداء القادة الإيرانيين، بحضور سعادة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، "د. احمد صادقي"، والقنصل الفخري السوري "أ. ماهر دباغ"، وجمع كبير من مختلف الجاليات العربية والاسلامية.

ویذکر أن جمعية الصداقة الاسترالية الايرانية في استراليا، أقامت مراسم تأبين، على ارواح الشهداء القادة الميامين الذين ارتقوا في حادثة طائرة رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي ادت الى استشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الشهيد الدكتور حسين امير عبدالهيان، والشهيد اية الله السيد محمد علي آل هاشم وكيل الامام القائد الخامنئي دام ظله في اذربيجان الشرقية، والشهيد الدكتور مالك رحمتي محافظ اذربيجان الشرقية ورفاقهما رضوان الله تعالى عليهم. في حسينية السيدة زينب عليها السلام، بمدينة سيدني الأسترالية.

ووفقا لمراسلتنا وردة سعد، أكدت كلمات المتحدثين على الخسارة والفاجعة الكبرى التي حلت بالعالم الاسلامي، وبينت اهمية هذه الشخصيات العظيمة التي ارتقت بهذه الحادثة الاليمة، ودورهم المميز في نصرة المقاومة في فلسطين وتعزيز دور محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني الارهابي المتوحش القاتل.

جمعية الصداقة الأسترالية الإيرانية تقيم مراسم تأبين شهداء الخدمة الإيرانيين وحضر المراسم، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور احمد صادقي والقنصل الفخري السوري الاستاذ ماهر دباغ وجمع كبير من مختلف الجاليات العربية والاسلامية، وممثلي الاحزاب الوطنية والقومية، والجمعيات الاسلامية الكريمة، ووسائل الاعلام.

جمعية الصداقة الأسترالية الإيرانية تقيم مراسم تأبين شهداء الخدمة الإيرانيين

وعرٌف الاحتفال التأبيني الاستاذ مصطفى بسمي.

وعطٌر القاريء الدولي محمد حسيني، المجلس بآيات من القرآن الكريم.

وأعقب الآيات، كلمة ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ كمال مسلماني.

جمعية الصداقة الأسترالية الإيرانية تقيم مراسم تأبين شهداء الخدمة الإيرانيين وألقى الحاج حسين ديراني، كلمة جمعية الصداقة الاسترالية الايرانية.

تلاها كلمة الجمعية الاسلامية العلوية، ألقاها الشيخ احمد الجنيدي.

جمعية الصداقة الأسترالية الإيرانية تقيم مراسم تأبين شهداء الخدمة الإيرانيين

وختم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور احمد صادقي، الكلمات.

وانتهى الحفل التأبيني بمجلس عزاء، تلاه السيد عبدالحسين مرتضى.