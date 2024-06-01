بدء عملية تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

ویذکر أن عملية تسجيل المرشحين بدأت منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة عصرا، لفترة 5 ایام، ليتم من ثم تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة. وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو القادم.

بدات صباح اليوم الخميس، عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران وستستمر حتى 6 يونيو .

ویذکر أن عملية تسجيل المرشحين بدأت منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة عصرا، لفترة 5 ایام، ليتم من ثم تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة. وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو القادم.

وفي الوقت الحاضر يتولى النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة اثر استشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي يوم الاحد 19 ايار/مايو ووزير الخارجية ومرافقيهما في حادث سقوط المروحية التي كانت تقلهم، بسبب سوء الاحوال الجوية، في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران بعد العودة من منطقة خداآفرين حيث شارك الرئيس الشهيد في مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك مع نظيره الاذربيجاني الهام علييف.