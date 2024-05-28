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تم التحديث في:
20:36
Tuesday 28 May 2024
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بالصورة.. مراسم تأبين للشهيد آية الله رئيسي ومرافقيه بحضور قائد الثورة الإسلامیة في طهران
أقيمت يوم السبت، مراسم تأبين لرئيس الجمهورية الشهيد آية الله "إبراهیم رئيسي" ومرافقيه الشهداء بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" في حسينية الإمام الخميني (رض) في طهران.
رمز الخبر:
۶۹۵۰۸
تأريخ النشر:
26 May 2024
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