باقري كني: التعددية هي الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل

التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المتبادل آخذ في النمو وإن مسار التعددية هو الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل يحصل فيه كل لاعب وطرف على فرصة للعب دور يعتمد على قدرته.

قال وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"،خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الروسي،" سيرغي لافروف": إن مسار التعددية هو الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل.

وكتب وزير الخارجية بالوكالة علي باقري كني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: تلقيت اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي، سيرغي لافروف استمراراً لللقاءات والاتصالات الدبلوماسية، واستعرضنا البرامج الثنائية والمتعددة الأطراف معاً.

وأضاف: التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المتبادل آخذ في النمو وإن مسار التعددية هو الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل يحصل فيه كل لاعب وطرف على فرصة للعب دور يعتمد على قدرته.