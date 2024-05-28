رئيس السلطة القضائية یؤکد علی متابعة القضايا القانونية والقضائية بين إيران والعراق

وأكد زيدان في لقائه حجة الاسلام محسني ايجئي اليوم، على ثقته بانه من خلال متابعة رئيس السلطة القضائية الايرانية، سيستمر التعاون القانوني والقضائي بين طهران وبغداد باتجاه التحسن.

أکد رئيس السلطة القضائية في ايران "حجة الاسلام غلام حسين محسني إيجي"، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي "فائق زيدان" اليوم السبت بطهران، اكد علی متابعة وتفعيل القضايا القانونية والقضائية بين إيران والعراق بشكل فعال.

والتقی حجة الاسلام محسني إيجي الیوم السبت رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان و الوفد المرافق له في طهران؛ مثمنا تعاطف الحكومة والشعب العراقيين باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه اثر حادث تحطم المروحية.

وقال رئيس القضاء الايراني في هذا اللقاء : نأمل بأن نتمكن من متابعة وتنفيذ القضایا القانونية والقضائية بين إيران والعراق بكفاءة.

وبدوره، أعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، عن تعازيه باستشهاد الرئيس الإيراني "اية الله السيد إبراهیم رئیسي" ومرافقيه الشهداء.

وأكد زيدان في لقائه حجة الاسلام محسني ايجئي اليوم، على ثقته بانه من خلال متابعة رئيس السلطة القضائية الايرانية، سيستمر التعاون القانوني والقضائي بين طهران وبغداد باتجاه التحسن.