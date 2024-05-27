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المنظمة اليهودية المناهضة للصهيونية تحضر مقر البعثة الايرانية للتعزية باستشهاد رئیس الجمهوریة

وقدم اعضاء حرکة 'ناطوري كارتا' المعادية للصهيونية،رسالة التعزية الرسمية لهذه الحرکة إلى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ووقعوا جميعا على سجل التعازي لتكريم ذكرى هؤلاء الشهداء.
رمز الخبر: ۶۹۴۹۷
تأريخ النشر: 25 May 2024

حضر أعضاء المنظمة اليهودية المناهضة للصهيونية "ناطوري كارتا"،مقر البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وحضر اعضاء المنظمة، مقر ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، لتقديم تعازيهم باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.

واستقبل السفير والمندوب الدائم للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة  "امير سعيد ايرواني" وسفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة " زهرا ارشادي"، اعضاء هذه المنظمة.

وقدم اعضاء حرکة 'ناطوري كارتا' المعادية للصهيونية،رسالة التعزية الرسمية لهذه الحرکة إلى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة ووقعوا جميعا على سجل التعازي لتكريم ذكرى هؤلاء الشهداء.

وأعرب أعضاء المنظمة، عن تضامنهم وتعاطفهم العميق مع أسر هؤلاء الشهداء والشعب الإيراني العظيم في هذه المأساة المفجعة.

وثمنوا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشهيدين آیة الله رئيسي وأمير عبد اللهيان في دعم الشعب الفلسطيني.

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