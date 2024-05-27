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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف "إيلات"

وسبق أن حذرت المقاومة الأراضي المحتلة في عملياتها الماضية من أنه إذا واصل الكيان الصهيوني هجماته على قطاع غزة فإنه سيكثف عملياته ضد مواقع هذا الكيات.
رمز الخبر: ۶۹۴۹۶
تأريخ النشر: 25 May 2024

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا في "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، "استهدف مجاهدونا هدفاً حيوياً في أم الرشراش (إيلات) بواسطة الطيران المسيّر، ونؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء".

وأضاف البيان: استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت، هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) بواسطة الطيران المسير، وتؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء.

ومنذ أيام، أعلنت المقاومة، في ثلاثة بيانات منفصلة، تنفيذ مجاهديها ثلاث عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 باستخدام الطائرات المسيرة، ضربوا من خلال إحداها موقعا إسرائيليا عسكريا في "إيلات"، وفي عملية أخرى هدفاً حيوياً فيها.

وسبق أن حذرت المقاومة الأراضي المحتلة في عملياتها الماضية من أنه إذا واصل الكيان الصهيوني هجماته على قطاع غزة فإنه سيكثف عملياته ضد مواقع هذا الكيات.

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