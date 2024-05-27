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بالصورة.. مراسم تكريم الشهيد رئيسي في كنيسة سركيس المقدس بطهران
أقيمت يوم الجمعة، مراسم تكريم الشهيد آية الله "إبراهيم رئيسي" والوفد المرافق له بحضور جمع من الأرامنة الإيرانيين في كنيسة سركيس المقدس بطهران.
رمز الخبر:
۶۹۴۹۵
تأريخ النشر:
25 May 2024
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