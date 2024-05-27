النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۳مشاهدات
‍ پ

بالصورة.. مراسم التأبين للرئيس الايراني من قبل اتباع الديانة الزرادشتية في يزد

اقام اتباع الديانة الزرادشتية مراسم التأبين للرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي وفقا للطقوس الزرداشتية "، في محافظة يزد وسط البلاد.
رمز الخبر: ۶۹۴۹۴
تأريخ النشر: 25 May 2024
الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بالصورة.. مراسم تأبين للشهيد آية الله رئيسي ومرافقيه بحضور قائد الثورة الإسلامیة في طهران
باقري كني: التعددية هي الخيار الاستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل
المكتب السياسي لأنصار الله يشيد العملية الجهادية لكتائب القسام ضد العدو الصهيوني
في ذكرى النكبة؛ فلسطين هي القضية و للقصة بقية
رئيس السلطة القضائية یؤکد علی متابعة القضايا القانونية والقضائية بين إيران والعراق
رفع مستوى العلاقات بين ايران والجيران من ابرز نجاحات الرئيس الشهيد
رئيس السلطة القضائية: أميركا وبعض الدول الأخرى متورطة بجرائم الصهاينة
الخارجية الايرانية تفتح سجل التعازي تخليدا لذكرى شهداء الخدمة
المجلس الاقتصادي الإيراني یقرر زيادة إنتاج النفط في البلاد الى 4 ملايين برميل يوميا
115 رئيسا ومسؤولا اقليميا ودوليا يعزون الشعب الايراني باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه
رحيل والدة السيد حسن نصر الله