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الرئيس العراقي يزور طهران لتقديم التعازي باستشهاد رئيسي

ان الرئيس العراقي وقادة الإطار التنسيقي وعدد من رؤساء الوزراء السابقين ورؤساء عدد من الأحزاب السياسية، سيصلون إلى طهران السبت لتقديم التعازي لقائد الثورة الاسلامية باستشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الراحل ورفاقه.
رمز الخبر: ۶۹۴۹۳
تأريخ النشر: 25 May 2024

سيقوم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بزيارة الى طهران السبت على راس وفد رفيع المستوى لتقديم التعازي باستشهاد الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه.

واوردت وسائل الإعلام العراقية، ان الرئيس العراقي وقادة الإطار التنسيقي وعدد من رؤساء الوزراء السابقين ورؤساء عدد من الأحزاب السياسية، سيصلون إلى طهران السبت لتقديم التعازي لقائد الثورة الاسلامية باستشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الراحل ورفاقه.

وسيشارك هذا الوفد في مراسم تابين شهداء الخدمة التي ستقام من قبل قائد الثورة الإسلامية.

كما يتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي على راس وفد إلى طهران السبت.

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