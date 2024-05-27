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بدء مراسم تأبين لآية الله رئيسي ومرافقيه بحضور قائد الثورة الإسلامیة

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني الشهید آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد الماضي ..
رمز الخبر: ۶۹۴۹۱
تأريخ النشر: 25 May 2024

بدأت مراسم تأبين رئيس الجمهورية الشهيد آية الله السید "ابراهیم رئيسي" ومرافقيه الشهداء بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وانطلقت هذه المراسم في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران، تکریما لذكرى شهداء الخدمة الرئيس آية الله السيد ابراهيم رئيسي، وحجة الاسلام محمد علي آل هاشم امام جمعة تبريز، ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد مهدي موسوي مسؤول الحماية الامنية لرئيس الجمهورية، وطاقم المروحية الرئاسية التي تحطمت.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني الشهید آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد الماضي، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

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بالصورة.. مراسم تأبين للشهيد آية الله رئيسي ومرافقيه بحضور قائد الثورة الإسلامیة في طهران
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