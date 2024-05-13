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كنعاني يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات في أفغانستان

كما أعرب كنعاني عن تعازيه للسلطات والشعب الأفغاني وتعاطفه مع أسر الضحايا، داعيا الله تعالى المغفرة و الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر لذوي ضحايا هذه الكارثة .
رمز الخبر: ۶۹۴۶۴
تأريخ النشر: 12 May 2024

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" عن تعاطفه مع أسر ضحايا الفيضانات في مختلف مدن وقرى أفغانستان.

وأعرب كنعاني عن أسف إيران العميق حكومة وشعبا إثر الفيضانات التي شهدها مختلف مدن وقرى أفغانستان، وخاصة في المناطق الشمالية من هذا البلد، والتي تسببت في وقوع أضرار جسيمة وأدى إلى إصابة عدد كبير من أبناء الشعب الأفغاني وتدمير بعض المنازل وأضرار مادية.

كما أعرب كنعاني عن تعازيه للسلطات والشعب الأفغاني وتعاطفه مع أسر الضحايا، داعيا الله تعالى المغفرة و الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر لذوي ضحايا هذه الكارثة .

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كنعاني يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات في أفغانستان
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