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سعة نقل الغاز الايراني بلغت 950 مليون متر مكعب يوميا

واوضح حسيني دعم شركة نقل الغاز الايرانية للشركات القائمة على المعرفة موضحا ان اصلاح وتصنيع القطع والمكونات اللازمة، يتم على يد الشركات الايرانية، ولسنا الان بحاجة الى استيراد التوربينات من الخارج.
رمز الخبر: ۶۹۴۶۳
تأريخ النشر: 12 May 2024

قال المدير التنفيذي لشركة نقل الغاز الايرانية غلام عباس حسيني ان سعة نقل الغاز في البلاد وصلت هذا العام الى 950 مليون متر مكعب يوميا موضحا انه تم العام الماضي توصل 275 مليار متر مكعب من الغاز إلى الجهات المستهلكة.

واضاف حسيني في مؤتمر صحفي اليوم السبت وفي اليوم الاخير من الدورة ال28 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات ان المهمة الرئيسية لشركته تتمثل في نقل الغاز الى مداخل المدن والصناعات والمستهلكين في ارجاء البلاد.

واضاف انه يتم تسلم الغاز الطبيعي من 22 مصفى لتكرير الغاز والمناطق النفطية ومستوعدين للتخزين ومن ثم توصيله الى الفين و 200 نقطة مستهلكة عن طريق اكثر من 39 الف كيلومتر خط للجهد العالي و 91 محطة لتقوية الضغط.

واوضح حسيني دعم شركة نقل الغاز الايرانية للشركات القائمة على المعرفة موضحا ان اصلاح وتصنيع القطع والمكونات اللازمة، يتم على يد الشركات الايرانية، ولسنا الان بحاجة الى استيراد التوربينات من الخارج.

واكد جهوزية شركة نقل الغاز للتعاون الشامل مع الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص.

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