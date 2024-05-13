النرويج : سنصوّت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

وتتمتع فلسطين حاليا، بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

رحبّت النرويج بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الاممية؛ مؤكدة بأنها ستصوت لصالح عضوية فلسطين.

جاء ذلك في بيان نشره وزير الخارجية النرويجي "إسبن بارث إيدي"، اليوم السبت، تعليقا على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة؛ بحسب وكالة الاناضول الاخبارية.

وأوضح "إيدي"، أن النرويج تؤيد طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأنها ستصوت لصالح التصويت الذي سيجري في الجمعية العامة.

والجمعة، تبنت الجمعية العامة قرارا مقدما من المجموعة العربية ودول أخرى، يؤكد على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة الكاملة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي بالتالي قبولها عضوا في المنظمة.

وتتمتع فلسطين حاليا، بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.