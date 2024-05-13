النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۶مشاهدات
‍ پ

متحدث الخارجية: الكيان الصهيوني يعيش اكثر الظروف عزلة في تاريخه المزيف

وتابع المتحدث باسم الخارجية، ان الكيان الصهيوني يعيش اليوم في اكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الامريكان ايضا باتوا معزولين عن شعبهم اثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان.
رمز الخبر: ۶۹۴۵۸
تأريخ النشر: 12 May 2024

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، بان الكيان الصهيوني يمر اليوم في اكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف.

وكتب "كنعاني" عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت : ان الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الامريكان لممارسات الصهاينة الاجرامية بغزة، يأتي بموازات اجماع المجتمع الدولي الذي بات اكثر من اي وقت مضى للدفاع عن مظلومة الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الاطفال على ايدي الصهاينة.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، ان الكيان الصهيوني يعيش اليوم في اكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الامريكان ايضا باتوا معزولين عن شعبهم اثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان.

واكمل كنعاني : ان القرار الحازم الذي صدر عن المجتمع الدولي في تاييد عضوية فلسطين الكاملة لدى منظمة الامم المتحدة، يدل بوضوح على العزلة الدولية التي اصيب بها الكيان الصهيوني وامريكا اليوم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
أحدث طريقة لعلاج الصلع (الدائم وبدون الحاجة إلى ترميم)
الحرس الثوري الإيراني يساهم في استقرار وأمن المنطقة من خلال مكافحة الإرهاب
أستاذ يمني: إيران واليمن تجمعهما علاقات ثقافية عريقة
اليمن في طريقه لتطوير مدن صاروخية تحت الأرض , هل تظهر قوة صاروخية جديدة في المنطقة؟
كنعاني يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الفيضانات في أفغانستان
سعة نقل الغاز الايراني بلغت 950 مليون متر مكعب يوميا
النرويج : سنصوّت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
رئيس الجمهورية: ندعو الكتّاب والفنانين الى تصوير الصراع بين الشرف والشر في غزة
مسؤول يمني: معرض طهران الدولي للكتاب يتميز بالتفاعل الجماهيري
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
متحدث الخارجية: الكيان الصهيوني يعيش اكثر الظروف عزلة في تاريخه المزيف