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رئيس الجمهوریة: الفتيات ثروة كبيرة للبلاد

لقاب البطولات على مستوى العالم وإن البلاد فخورة بهؤلاء النساء کما لدينا عدد لا يحصى من النساء والفتيات اللاتي يعملن في مجالات التدريس والتعلیم والاختراع والإدارة وغيرها؛ وفتيات اليوم هم بناة المستقبل للبلاد، وأريد أن أعرب عن خالص امتناني لمدربيكن ومعلميكن.
رمز الخبر: ۶۹۴۵۵
تأريخ النشر: 09 May 2024

وصف رئیس الجمهوریة آیة الله السید |ابراهیم رئیسي"، الفتيات الإيرانيات بالمعلمات وأساتذة الجامعات وصاحبات الأفكار تبنی المستقبل للبلاد وقال: تعتبر الفتيات ثروة كبيرة للأسرة والمدينة والمحافظة والبلد.

وقال رئيس  الجمهوریة في مراسم اقیمت الیوم الاربعاء بمناسبة يوم الفتاة: البنات هبة الله نحن لا نقبل النظرة الغربية للنساء والفتيات لأنها تنظر إلى النساء كأدوات ونحن لا نقبل النظرة التي تريد فصل المرأة عن المجتمع ولعب الأدوار ويمكن لفتياتنا أن يصبحن زوجات وأمهات ذوات قيمة، کما يمكن أن يلعبن دورًا في المجتمع.

وأشاررئيس الجمهوریة إلى الإحصائيات وأعداد الفتيات المتعلمات في بلادنا وقال إنها من أعلى الإحصائيات في المنطقة والعالم.
وقال: «أمس الثلاثاء، في حفل تكريم الفائزين بالميداليات الرياضية، شاهدنا عدداً كبيراً من الرياضيات اللاتي نجحن في الفوز بأ

لقاب البطولات على مستوى العالم وإن البلاد فخورة بهؤلاء النساء کما لدينا عدد لا يحصى من النساء والفتيات اللاتي يعملن في مجالات التدريس والتعلیم والاختراع والإدارة وغيرها؛ وفتيات اليوم هم بناة المستقبل للبلاد، وأريد أن أعرب عن خالص امتناني لمدربيكن ومعلميكن.

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