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انطلاق اعمال معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب

ويشارك في معرض طهران الدولي للكتاب أكثر من 2619 ناشرًا وسيتواجد في المعرض، ناشرون من 60 دولة ولديهم 50 ألف عنوان كتاب أجنبي.
رمز الخبر: ۶۹۴۵۳
تأريخ النشر: 09 May 2024

انطلقت يوم الأربعاء، فعاليات معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب،کأكبر حدث ثقافي سنوي في البلاد،في مصلى الإمام الخميني (رضي الله عنه) بالعاصمة طهران.

وتقام الدورة الـ35 لمعرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار "هيا نقرأ ونبني" في الفترة من 8 إلى 19 مايو في مصلى الامام الخميني (ره) وعلى نظام ketab.ir بشكل افتراضي.

ويشارك في معرض طهران الدولي للكتاب أكثر من 2619 ناشرًا وسيتواجد في المعرض، ناشرون من 60 دولة ولديهم 50 ألف عنوان كتاب أجنبي.

یذکر أنه تم عرض 45 ألف عنوان كتاب أجنبي في معرض الكتاب العام الماضي  وهذا العام، تحل اليمن ضيفًا خاصًا على معرض طهران للكتاب.

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