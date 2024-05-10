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التصريحات الحاسمة لرئيس إقليم كردستان العراق للتعامل مع مخالفي القانون
رمز الخبر:
۶۹۴۵۰
تأريخ النشر:
09 May 2024
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