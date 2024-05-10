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التصريحات الحاسمة لرئيس إقليم كردستان العراق للتعامل مع مخالفي القانون

رمز الخبر: ۶۹۴۵۰
تأريخ النشر: 09 May 2024
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أمير عبد اللهيان: الأرضیة متوفرة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
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التصريحات الحاسمة لرئيس إقليم كردستان العراق للتعامل مع مخالفي القانون
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أكثر من مائة موظف في الاتحاد الأوروبي يحتجون على جرائم الاحتلال بغزة
ايران القوية قادرة على ازالة الخيار العسكري من على طاولة العدو