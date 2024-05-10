النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۴مشاهدات
‍ پ

أكثر من مائة موظف في الاتحاد الأوروبي يحتجون على جرائم الاحتلال بغزة

رمز الخبر: ۶۹۴۴۹
تأريخ النشر: 09 May 2024

نظم أكثر من 100 موظف في مؤسسات بالاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجا، الأربعاء، على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووضع المحتجون ثلاثة أغطية قماشية بيضاء ملفوفة وملطخة ببقع حمراء في الساحة المواجهة للمكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية.

وكتُبت كلمات “القانون الدولي” و”اتفاقيات الاتحاد الأوروبي” و”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” على الثلاث “جثث”، وذلك احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع.

وقال مانوس كارلايل الموظف بالمفوضية الأوروبية: “نحتشد هنا في تجمع سلمي للدفاع عن هذه الحقوق والمبادئ والقيم التي بُنيت المؤسسات الأوروبية عليها”.

وأضاف: “وعن أسباب عملنا هنا وحبنا للعمل هنا. وعن قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحرية هذه على وجه الخصوص”.

وقالت المحتجة سيمونا بالوجوفا التي تعمل في اللجنة الأوروبية للأقاليم إن الاحتجاج يجب ألا يُنظر إليه على أنه بيان سياسي.

وأضافت: “فكرة هذا الاحتجاج هو أننا محايدون”. وتابعت: “احتجاجنا ليس سياسيا، نحن ندافع عن قيم الاتحاد الأوروبي فحسب”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
زيف القيم والمبادىء في مهد ما يسمى بالديمقراطية الامريكية
الصحة بغزة : العثور على مقبرة جماعية جديدة في مجمع الشفاء.. حماس تصف المشاهد دليلا على مخطط الإبادة والتهجير الصهيوني
رئيس الجمهوریة: الفتيات ثروة كبيرة للبلاد
اسلامي: أجريت مناقشات بناءة مع غروسي
انطلاق اعمال معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب
الادارة الامريكية هي خالق الكيان الصهيوني
عملية طوفان الأقصى تستصرخ ضمير وإنسانية الشرفاء في العالم
التصريحات الحاسمة لرئيس إقليم كردستان العراق للتعامل مع مخالفي القانون
أكثر من مائة موظف في الاتحاد الأوروبي يحتجون على جرائم الاحتلال بغزة
ايران في طليعة الابحاث والتقدم النووي على مستوى المنطقة
الشيخ خالد الملا: ايران استهدفت بوعدها الصادق جسد الكفر كله
ايران القوية قادرة على ازالة الخيار العسكري من على طاولة العدو
إيران وطاجيكستان تؤكدان على توسيع التعاون الزراعي
أمير عبد اللهيان: الأرضیة متوفرة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
رئيس الجمهوریة: الفتيات ثروة كبيرة للبلاد
انطلاق اعمال معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب
إيران وطاجيكستان تؤكدان على توسيع التعاون الزراعي
الصحة بغزة : العثور على مقبرة جماعية جديدة في مجمع الشفاء.. حماس تصف المشاهد دليلا على مخطط الإبادة والتهجير الصهيوني
أمير عبد اللهيان: الأرضیة متوفرة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
عملية طوفان الأقصى تستصرخ ضمير وإنسانية الشرفاء في العالم
التصريحات الحاسمة لرئيس إقليم كردستان العراق للتعامل مع مخالفي القانون
زيف القيم والمبادىء في مهد ما يسمى بالديمقراطية الامريكية
الشيخ خالد الملا: ايران استهدفت بوعدها الصادق جسد الكفر كله
الادارة الامريكية هي خالق الكيان الصهيوني
اسلامي: أجريت مناقشات بناءة مع غروسي
ايران في طليعة الابحاث والتقدم النووي على مستوى المنطقة
أكثر من مائة موظف في الاتحاد الأوروبي يحتجون على جرائم الاحتلال بغزة
ايران القوية قادرة على ازالة الخيار العسكري من على طاولة العدو