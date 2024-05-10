يشار الى انه في الحكومة الايرانية الحالية ، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي بين ايران وطاجيكستان، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية لمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة الحيوانية والطب البيطري من اجل التوقيع عليها.

أكد الجانبان الايراني والطاجيكي خلال اللقاء الذي جمع بين المسؤولين الزراعيين في البلدين على تطوير وتوسيع التعاون الزراعي المشترك في مختلف المجالات.

وفي الاجتماع الأول لفريق العمل حول التعاون الزراعي الايراني- الطاجيكي ،الذي عقد عبر الإنترنت، أكد مساعد وزير الزراعة الايراني في شؤون المياه والتربة "صفدر نيازي شهركي" على توسيع التعاون بين إيران وطاجيكستان في القطاع الزراعي وخاصة في مجالات التكنولوجيا ومعدات المياه والتربة والصناعات التحويلية والتجارة.

في الوقت نفسه، طالب "صفدر نيازي شهركي" بوضع خطة عمل تتماشى مع تنفيذ اتفاقيات التفاهم المبرمة بين البلدين، موضحا بأنه ينبغي لهذه الاتفاقيات أن تؤدي الى العمل و الحصول على نتيجة مناسبة منها.

كما اعلن عن استعداد ايران للتعاون المتبادل في مجال البذور واللقاحات والتدريب الزراعي ، وايضا لعقد دورات تدريبية في مختلف القطاعات، بما في ذلك المياه والتربة ومصايد الأسماك والماشية والدواجن والدفيئة والأبحاث للخبراء والباحثين والمشغلين الطاجيكيين، وعن الاستعداد لاستقبال الوفود التجارية والعلمية والاقتصادية في مجالات الزراعة من القطاعين العام والخاص في طاجيكستان.

وتابع انه يمكن لإيران أن تتعاون مع طاجيكستان فيما يتعلق بتصدير الخدمات الفنية والهندسية في القطاع الزراعي نظرا الى أن أكثر من ألف شركة تصنيع واستشارية تعمل في مجال إنتاجية الري وتحسين كفاءة الري في إيران.

واردف بأن ايران تصدر حاليا الخدمات الهندسية الفنية والزراعية الى 19 دولة.

إيران وطاجيكستان تؤكدان على توسيع التعاون الزراعي

طاجيكستان مستعدة للتعاون في جميع المجالات الزراعية

وفي هذا اللقاء و بالاشارة الى زيارة آية الله رئيسي الى طاجيكستان العام الماضي وتوقيع مذكرة التعاون المشترك،اعلن مساعد وزير الزراعة الطاجيكي "مشاكر نزار زاده فاضل" عن استعداد بلاده للتعاون مع إيران في كافة المجالات الزراعية.

وفي الوقت الذي اوضح احتياجات بلاده من هذا التعاون للمعدات والتكنولوجيا في مجالات مثل المياه والتربة وتربية الدواجن وتربية الأسماك والصناعات الغذائية، رحب هذا المسؤول الطاجيكي باستثمار الشركات الإيرانية في مجال الميكنة والمياه والتربة وتغليف المنتجات للتصدير.

ودعا نزار زاده فاضل الى التعاون المفيد في القطاع الزراعي بين البلدين لافتا الى ان اللغة والثقافة المشتركة لأجداد البلدين تتطلب توسيع وتعزيز التعاون الزراعي بينهما.

وفي هذا اللقاء عرضت الإدارات المتخصصة بوزارة الزراعة الايرانية في مختلف مجالات الزراعة والبستنة والثروة الحيوانية والدواجن وتربية النحل والبحوث والميكنة والمياه والتربة مجالات التعاون بين البلدين وأعلنت جاهزيتها لذلك.

يشار الى انه في الحكومة الايرانية الحالية ، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون الثنائي بين ايران وطاجيكستان، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية لمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة الحيوانية والطب البيطري من اجل التوقيع عليها.

وخلال زيارة الرئيس الايراني الاخيرة لطاجيكستان ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالاجتماع الـ16 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي والثقافي، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الزراعي بين وزارتي الزراعة في البلدين في نفس العام.