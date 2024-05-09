وزيرا الخارجية الايراني والعماني يتباحثان حول التطورات في غزة

ان وزير خارجية عمان، استعرض هاتفيا مع نظيره الايراني اليوم، العديد من مجالات التعاون بين مسقط وطهران، كما اكد ضرورة المضي في مسار تطوير هذه العلاقات.

تباحث وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، خلال اتصال هاتفي بينهما يوم الثلاثاء، حول العلاقات الثنائية واخر التطورات في قطاع غزة.

ان وزير خارجية عمان، استعرض هاتفيا مع نظيره الايراني اليوم، العديد من مجالات التعاون بين مسقط وطهران، كما اكد ضرورة المضي في مسار تطوير هذه العلاقات.

على صعيد اخر، تطرق البوسعيدي وامير عبداللهيان الى اخر التطورات في قطاع غزة، وطالبا بوضع حد لجرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم، ووقف اطلاق النار، والافراج عن الاسرى، وارسال المساعدات الاغاثية الى اهالي غزة.