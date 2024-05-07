السفير السعودي لدى ايران يجري مباحثات مع اسلامي

ان الحصول على التقنيات الحديثة مثل الطاقة النووية، حقق نتائج ايجابية كثيرة لايران؛ لكن في الوقت نفسه ادى الى استياء الدول المناوئة للجمهورية الاسلامية وعلى راسها الاستكبار العالمي.

على هامش مؤتمر "اصفهان الدولي للعلوم والتقنية النووية"، الذي بدا اعماله اليوم الاثنين، التقى سفير السعودية لدى ايران "عبدالله بن سعود العنزي"، مع نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافادت ارنا، ان "اسلامي"، تحدث خلال هذا اللقاء حول نشاطات ايران النووية السلمية؛ كما رحب بحضور السفير السعودي في مؤتمر اصفهان النووي.

وقال مساعد رئيس الجمهورية : ان الاواصر والقواسم المشتركة الدينية والثقافية بين البلدين، تشكل الركيزة الاساسية للتواصل بين شعبيهما؛ لافتا الى ضرورة الجهود المشتركة من قبل طهران والرياض بهدف توسيع العلاقات وبما يخدم مصالحهما الشعبية والوطنية.

كما اشار الى دور التقنيات الحديثة، وقال : ان ايران لديها رؤية تختلف تماما عن قراءات بعض الدول حول هذا الامر، وهي متمثلة في توظيف التكنولوجيا لخدمة التقدم والازدهار العلمي في البلاد.

ومضى اسلامي الى القول : ان الحصول على التقنيات الحديثة مثل الطاقة النووية، حقق نتائج ايجابية كثيرة لايران؛ لكن في الوقت نفسه ادى الى استياء الدول المناوئة للجمهورية الاسلامية وعلى راسها الاستكبار العالمي.

ولفت رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الى رغبة السعودية في الحصول على التقنيات الحديثة، وصرح : اننا مستعدون للتعاون مع دول المنطقة وخاصة السعودية في هذا الخصوص؛ منوها في الوقت نفسه الى اهمية موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود الدول المختلفة التي ترغب في تطوير قدراتها النووية السلمية.

الى ذلك، ثمن السفير السعودي دعوته من قبل رئيس الطاقة النووية الايرانية لحضور مؤتمر اصفهان النووي الدولي، كما اكد على ضرورة توسيع التعامل بين البلدين.

ولفت العنزي خلال مباحثاته مع اسلامي اليوم، بان ايران دولة جارة وصديقة وشقيقة؛ متطلعا الى مزيد من التقدم في مجالات التعاون المختلفة بين الرياض وطهران.