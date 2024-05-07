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مساعد رئيس الطاقة النووية الايرانية: لا نحتاج إلى دول أخرى في مجال الأدوية المضادة للسرطان

وأضاف : نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة دول أخرى في مجال توفير الأدوية المضادة للسرطان؛ الامر الذي يجب أن نفخر به وربما لا يعرفه الكثيرون في البلاد.
رمز الخبر: ۶۹۴۳۲
تأريخ النشر: 07 May 2024

أكد نائب رئيس منظمة الطاقة النووية في الشؤون الاقتصادية "شهرام ملا زادة"، بان "ایران لاتحتاج إلى دول أخرى في مجال الأدوية المضادة للسرطان".

وقال "ملا زادة"، في تصريح الیوم الاثنین لمراسل "ارنا" علی هامش "مؤتمر اصفهان الدولي الاول للعوم والتقنية النووية" : ان الصناعة النووية تستخدم في مختلف المجالات الصيدلانية والطبية والصناعية والبيئية والزراعية وغيرها.

وأضاف : نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة دول أخرى في مجال توفير الأدوية المضادة للسرطان؛ الامر الذي يجب أن نفخر به وربما لا يعرفه الكثيرون في البلاد.

كما أشار نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى، إقامة معرض على هامش مؤتمر العلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان؛ مصرحا : لقد حاولنا أن نعرض من خلاله نبذة عن إنجازات الصناعة النووية الإيرانية.

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