رئيس اقليم كردستان العراق يزور الامام الخامنئي 

ان "السيد رئيسي" اكد في لقائه "بارزاني"، على ضرورة منع الصهاينة والعناصر المناوئة للثورة الاسلامية، من استغلال اقليم كردستان ضد ايران.

رئيس اقليم كردستان العراق "نيجيرفان بارزاني" الذي يزور طهران حاليا، التقى يوم الاثنين بسماحة قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس اقليم كردستان العراق مع رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، وتباحث الجانبان في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ان "السيد رئيسي" اكد في لقائه "بارزاني"، على ضرورة منع الصهاينة والعناصر المناوئة للثورة الاسلامية، من استغلال اقليم كردستان ضد ايران.

كما نوه رئيس الجمهورية، بأن "علاقات كردستان العراق مع إيران مبنية على قواسم تاريخية ووطنية ودينية وثقافية"؛ متطلعا بان تشكل زيارة بارزاني منعطفا في مسار رفع مستوى العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.