مسؤول : غروسي يزور طهران الاسبوع المقبل

ان "غروسي" ينوي من خلال زيارته المرتقبة الى طهران، القيام بامرين؛ الاول القاء كلمة في "المؤتمر الدولي الاولى للعلوم والتقنية النووية" الذي سينعقد باستضافة ايران، والثاني اجراء مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي".

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي"، ان المدير العام لمنظمة الطاقة الذرية الدولية "رافائيل غروسي"، سيزور طهران مطلع الاسبوع المقبل.

واوضح "كمالوندي"، في تصريح له يوم الثلاثاء، ان "غروسي" ينوي من خلال زيارته المرتقبة الى طهران، القيام بامرين؛ الاول القاء كلمة في "المؤتمر الدولي الاولى للعلوم والتقنية النووية" الذي سينعقد باستضافة ايران، والثاني اجراء مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي".

علما، ان مؤتمر ايران الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية، سيعقد باستضافة مدينة اصفهان (وسط البلاد)، خلال الفترة من 6 الى 8 مايو 2024م.