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وزير الصناعة : ايران لديها عقود حول التجارة التفضيلية والحرة مع العديد من دول الجوار

وحول طبيعة التعاون بين ايران والصين، قال "علي ابادي" : عندما يقف هذان البلدان جنبا الى جنب، سوف تتوفر لهما القيام بتعاملات بناءة تخدم مصالح بعضهما الاخر.
رمز الخبر: ۶۹۴۲۱
تأريخ النشر: 01 May 2024

قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة في ايران "عباس علي ابادي" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها عقود في مجال التجارة التفضيلية والحرة مع العديد من الدول المجاورة.

واضاف "علي ابادي"، في كلمة له خلال "مؤتمر ايران والصين" الذي اقيم بموازاة الدورة السادسة لمعرض الطاقات التصدرية للشركات الايرانية (اكسبو) : ان الموقع الستراتيجي الذي تتمع به الجمهورية الاسلامية يتيح لها الوصول الى الاسواق التجارية؛ مردفا، ان "هناك 13 دولة جارة من شانها ان تشكل فرصا (تجارية) جيدة بالنسبة الينا".  

ولفت وزير الصناعة، في هذا السياق، الى الطاقات المطلوبة التي تمتلكها الشركات المعرفية الايرانية للدخول في اسواق التصدير الخارجية.

وحول طبيعة التعاون بين ايران والصين، قال "علي ابادي" : عندما يقف هذان البلدان جنبا الى جنب، سوف تتوفر لهما القيام بتعاملات بناءة تخدم مصالح بعضهما الاخر.

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