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دبلوماسي ايراني رفيع: جرائم الكيان الصهيوني جعلت معادلات المنطقة متأزمة

هذا واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، اخر التطورات على الساحة السورية، بما في ذلك الستراتيجيات الجديدة والكفيلة بتحسين الظروف الانسانية، ومكافحة الارهاب وايضا استمرار العملية السياسية في سوريا.
رمز الخبر: ۶۹۴۲۰
تأريخ النشر: 01 May 2024

اعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني "على اصغر خاجي" عن قلقه تجاه الازمة الانسانية الراهنة في سوريا، قائلا : ان جرائم الكيان الصهوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، مضافا الى اعتداءاته المتواصلة على سوريا ولبنان، جعلت كافة المعادلات الاقليمية متازمة، وأخلّت بسير المستجدات السورية.

جاء ذلك خلال مشاورات جرت اليوم الثلاثاء عبر الفيديو، بين "خاجي" و"غير بدرسون" مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون سوريا.

هذا واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، اخر التطورات على الساحة السورية، بما في ذلك الستراتيجيات الجديدة والكفيلة بتحسين الظروف الانسانية، ومكافحة الارهاب وايضا استمرار العملية السياسية في سوريا.

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دبلوماسي ايراني رفيع: جرائم الكيان الصهيوني جعلت معادلات المنطقة متأزمة
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