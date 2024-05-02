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المؤتمر الثاني للغرف التجارية بمنتدى حوار التعاون الآسيوي ينهي أعماله في ايران

يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي تأسس عام 2002 وتتخذ أمانته من الكويت مقرا لها، ويضم في عضويته 35 دولة آسيوية بما في ذلك إيران.
رمز الخبر: ۶۹۴۱۸
تأريخ النشر: 01 May 2024

أنهى المؤتمر الثاني للغرف التجارية بالدول الأعضاء في "منتدى حوار التعاون الآسيوي"، أعماله الیوم الثلاثاء في مدينة اصفهان (وسط ايران).

وانتهى هذا المؤتمر الذي استمر على مدى يومين، بإصدار بيان ختامي والموافقة على اتفاق تحت عنوان "معاهدة أصفهان" من قبل ممثلي أكثر من 20 دولة حاضرة في هذا الحدث، الذي بدأ اعماله امس الاثنين، تحت شعار "آسيا أكثر قوة وتكاملا من خلال التقنيات الجديدة"، ويهدف الى الحوار بين غرف التجارة بالدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي تأسس عام 2002 وتتخذ أمانته من الكويت مقرا لها، ويضم في عضويته 35 دولة آسيوية بما في ذلك إيران.

وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الرئاسة الدوررية لهذا المنتدى منذ شهر أكتوبر 2023، ولمدة عام واحد؛ ومن بين برامجها خلال هذه الفترة، استضافت ايران اجتماع وزراء الخارجية للدول الاعضاء، وايضا اجتماع رؤساء الغرف التجارية في أصفهان، ومؤتمر وزراء السياحة في يزد (وسط).

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المؤتمر الثاني للغرف التجارية بمنتدى حوار التعاون الآسيوي ينهي أعماله في ايران
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