حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم بقذائف المدفعية

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‌والشريفة، استهدف ‌مجاهدو ‌المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف ‌‏تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

ویذکر أن المقاومة قالت في بيانها: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏