حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم بقذائف المدفعية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
ویذکر أن المقاومة قالت في بيانها: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".