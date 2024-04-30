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السفير الإيراني في بغداد يبحث مع نائب وزير الداخلية العراقي إقامة زيارة الأربعين

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، على هامش الاجتماع في معبر خسروي الحدودي، في حديث مع الصحفيين، إن أحد عوامل النجاح في اقامة زيارة الأربعين العام الماضي كان التنسيق المبكر بين مسؤولي البلدين إيران والعراق.
رمز الخبر: ۶۹۴۱۴
تأريخ النشر: 30 April 2024

بحث السفير الإيراني في بغداد، محمد آل صادق، اليوم الاثنين، مع نائب وزير الداخلية العراقي التعاون بين البلدين لإقامة زيارة الأربعين.

قام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد ونائب وزير الداخلية العراقي، يوم الاثنين، بزيارة إلى حدود خسروي وتفقد البنى التحتية التي تم إنشاؤها لتسهيل حركة الزوار من هذه الحدود الرسمية،كما تم بحث التعاون بين البلدين لإقامة مراسم الأربعين بمشاركة الوفدين من مسؤولي ديالى وكرمنشاه.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، على هامش الاجتماع في معبر خسروي الحدودي، في حديث مع الصحفيين، إن أحد عوامل النجاح في اقامة زيارة الأربعين العام الماضي كان التنسيق المبكر بين مسؤولي البلدين إيران والعراق.

وأضاف "محمد كاظم الصادق": "بموجب المسؤولية الجديدة للواء "لافا رياض الخيجاني" نائب وزير الداخلية العراقي كرئيس لمقر الأربعين في هذا البلد تمت الزيارة اليوم إلى كافة معابر زوار الأربعين، وتم تبادل وجهات النظر حول التسهيلات والنواقص.

وقال: في رحلة اليوم كان مسؤولو محافظة إيلام حاضرين أيضًا، وتم التحقيق في القضايا والمشاكل لحلها بجهود الطرفين.

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