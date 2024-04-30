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الادميرال تنكسيري: إستراتيجية إيران في الخليج الفارسي هي ارساء الأمن و الاستقرار

وأكد الادميرال تنكسيري: استراتيجية إيران في الخليج الفارسي هي ارساء الأمن والاستقرار والصداقة، ويعتبر تواجد الأجانب مصدر لزعزعة الامن في المنطقة.
رمز الخبر: ۶۹۴۱۳
تأريخ النشر: 30 April 2024

أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية الادميرال علي رضا تنكسيري: استراتيجية إيران في الخليج الفارسي هي ارساء الأمن والاستقرار والصداقة.

ويذکر انه قال الادميرال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية: اليوم هو يوم نهاية الاحتلال البرتغالي الذي دام 117 عامًا في الخليج الفارسي.

وأضاف: 40% من الغاز و62% من النفط في المنطقة موجود في الخليج الفارسي. اليوم قمنا بتأمين أمن مضيق هرمز وحركة المرور اليومية لـ 83 سفينة.

وأكد الادميرال تنكسيري: استراتيجية إيران في الخليج الفارسي هي ارساء الأمن والاستقرار والصداقة، ويعتبر تواجد الأجانب مصدر لزعزعة الامن في المنطقة.

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