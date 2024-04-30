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وزير الدفاع : إيران عازمة على بناء اواصر وديّة مع الدول الأفريقية

قال نائب رئيس الجمهورية الزيمبابوي "كونستانتينيو تشيونغا"، خلال هذا اللقاء : إيران واحدة من الدول الشريكة لدولة زيمبابوي ونحن على استعداد لتطوير التعاون معها في المجالات الدفاعية والاقتصادية.
رمز الخبر: ۶۹۴۰۸
تأريخ النشر: 30 April 2024

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية "العميد محمدرضا آشتياني" : ايران مستعدة لبناء علاقات وديّة مع كافة الدول الإفريقية، وخاصة دولة زيمبابوي المستقلة والثورية.

وأضاف "العميد محمدرضا آشتياني"، خلال لقائه نائب رئيس زيمبابوي "كونستانتينيو تشيونغا" في طهران اليوم : إن زيمبابوي تحظى بأهمية كبيرة بين البلدان الثورية، نظرا لقادتها وشعبها الثوار وحفاظا على روح الاستقلال ومحاربة الاستعمار والدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه في منطقة جنوب أفريقيا.

واضاف : ان القارة الأفريقية تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع اشتياني، ان "وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد رغبتها في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأفريقية، وخاصة دولة زيمبابوي المستقلة والثورية".

بدوره، قال نائب رئيس الجمهورية الزيمبابوي "كونستانتينيو تشيونغا"، خلال هذا اللقاء : إيران واحدة من الدول الشريكة لدولة زيمبابوي ونحن على استعداد لتطوير التعاون معها في المجالات الدفاعية والاقتصادية.

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