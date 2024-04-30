الامام الخامنئي يستقبل حشدا من المعلمين في البلاد

ان مراسم احياء "يوم المعلم الوطني"، تخليدا لذكرى المعلم القدوة "الشهيد اية الله مرتضى مطهري" (ره)، وتكريما لمنزلة هذه الشريحة الكادحة، سيشهد هذا العام وعلى غرار الاعوام الماضية، لقاء سماحة الامام الخامنئي (حفظه الله) مع جمع غفير من المعلمين الذين سيتوافدون من انحاء البلاد لزيارته.

لمناسبة "يوم المعلم الوطني" (الاربعاء - 12 ارديبشهت 1403 هـ ش، الموافق 1 مايو 2024)، سوف يستقبل قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي"، جمعا غفيرا من المعلمين في البلاد.

ان مراسم احياء "يوم المعلم الوطني"، تخليدا لذكرى المعلم القدوة "الشهيد اية الله مرتضى مطهري" (ره)، وتكريما لمنزلة هذه الشريحة الكادحة، سيشهد هذا العام وعلى غرار الاعوام الماضية، لقاء سماحة الامام الخامنئي (حفظه الله) مع جمع غفير من المعلمين الذين سيتوافدون من انحاء البلاد لزيارته.

هذا اللقاء سيلتئم في حسنية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.