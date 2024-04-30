تأمين الخليج الفارسي يتحقق بمشاركة جميع الدول المتشاطئة

بصتفي وزيرا للخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية، اتطلع لمنطقة الخليج الفارسي ان تنعم بالامن المستدام والاستقرار والازدهار، وان تكون منطقة هادئة بالنسبة لمواطنيها القاطنين في ضفتيها الشمالية والجنوبية.

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان تامين منطقة الخليج الفارسي مرهون بمشاركة جميع الدول المتشاطئة؛ رافضا المحاولات لتهميش اي من هذه الدول بذرية الحفاظ على الامن الاقليمي.

وزير الخارجية الايراني، صرح بذلك في رسالة بعثها الى ملتقى "اليوم الوطني للخليج الفارسي"، الذي بدأ اعماله صباح اليوم الاثنين في مركز "انديشة" (الفكر) بالعاصمة طهران.

واعرب "امير عبداللهيان"، عن سعادته لقاء تنظيم هذا الملتقى، الذي اعتبره "تكريما للهوية الوطنية للشعب الايراني واحياء لذكرى يوم الخليج الفارسي الوطنية القيمة".

ومضى الى القول : ان اسم "الخليج الفارسي" مخلّد الى الابد في تارخ ايران العريق والذي يعيد الى الاذهان تضحيات الرجال الشجعان الذين قدموا مهجهم لتطهير شواطئ الجنوبية للبلاد من وجود الاستعمار البرتغالي.

وصرح وزير الخارجية : ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى القيم والاواصر المشتركة التي تربطها مع شعوب المنطقة، كانت ولاتزال على استعداد للتعاون ومشاركة قدراتها وامكانياتها في سياق التنمية المستدامة للخليج الفارسي بجميع المجالات، وايضا توظيف الظواهر البيئية والسياحية والأمن العسكري والعلاقات الاقتصادية في هذا الخصوص.

وتابع : انني ارغب ان اعيد التاكيد، بانه في ظل الموارد الالهية الواسعة التي تمتلكها بلادي، والانجازات الكبيرة التي حققتها في شتى الاصعدة، فهي على استعداد لتسخير هذه المنجزات في خدمة السلام والاستقرار والتنمية والرقي على صعيد المنطقة، وايضا النهوض بالقيم العريقة المشتركة.

واكمل امير عبداللهيان : بصتفي وزيرا للخارجية بالجمهورية الاسلامية الايرانية، اتطلع لمنطقة الخليج الفارسي ان تنعم بالامن المستدام والاستقرار والازدهار، وان تكون منطقة هادئة بالنسبة لمواطنيها القاطنين في ضفتيها الشمالية والجنوبية.