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رئيسا اتحاد كرة القدم الدولي والاسيوي يهنئان المنتخب الوطني الإيراني بفوزه كأس آسيا

وبدوره هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم  "جياني إنفانتينو" إيران بفوزها ببطولة كرة الصالات في آسيا  وضمان بطاقة تأهلها  لكأس العالم عبر منشور له على صفتحه الافتراضية.
رمز الخبر: ۶۹۴۰۱
تأريخ النشر: 29 April 2024

هنأ رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم "جياني إنفانتينو" ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة" المنتخب الإيراني لكرة الصالات بفوزه بكأس أمم آسيا.

وفاز المنتخب الإيراني لكرة الصالات ببطولة كأس آسيا للمرة الثالثة عشرة، امس الاحد 28 نيسان /ابريل ،بعد فوزه على تايلاند (مضيفة هذه المسابقة) في المباراة النهائية من النسخة السابعة عشرة للبطولة.

وعقب فوز المنتخب الايراني ، وجه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة" رسالة تهنئة الى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم " مهدي تاج " بفوز  المنتخب الإيراني لكرة الصالات ببطولة كأس آسيا و متمنيا لهذا الفريق النجاح في بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان.

وجاء في رسالة الشيخ سلمان: بالنيابة عن أسرة كرة القدم الاسيوية، أود أن أعرب عن تهانينا لكرة القدم الإيرانية على تألقها وانتصارها في بطولة آسيا، كما اود ان انوه بروح العمل الجماعية والحيوية التي أظهرها الفريق بأكمله والتي كان سر ومفتاح نجاحه المدرب وحيد شمسايي ،واتمنى عليكم أن تبلغوا تحياتي و تهاني للاعبين والجهاز الفني على الأداء الرائع الذي قدموه طوال المباراة.

وتابع الشيخ سلمان في رسالته: أتمنى لفريكم كل التوفيق في استعداداته لكأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان، وننتظر بشوق رؤيتكم الشهر المقبل في بانكوك بتايلاند لحضور مؤتمري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والفيفا.

وبدوره هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم  "جياني إنفانتينو" إيران بفوزها ببطولة كرة الصالات في آسيا  وضمان بطاقة تأهلها  لكأس العالم عبر منشور له على صفتحه الافتراضية.

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