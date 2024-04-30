تصميم روبوت صناعي ايراني يتمتع بسبع درجات من الحرية

نجح الخبراء في شركة ايرانية معرفية في انتاج روبوت صناعي يتمتع بسبع درجات من الحرية، ذات قدرة على العمل في خطوط تعبئة المنتجات البتروكيماوية وصناعات الاسمنت، ويمكنه تعبئة المنتجات تلقائيا في أكياس بوزن 50 كلغ ووضعها على المقطورة.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة البرز بيمان للآلات " محمد علي خزايي" ،فيما يتعلق بمنتجات هذه الشركة واستخدامها، بأن هذه الشركة تعمل في مجالين وقد قامت بانتاج روبوت صناعي يتمتع بسبع درجات من الحرية والذي من خلاله تم الحصول على جائزة علمية.

واوضح خزايي بأن هذا الروبوت ليس له مثيل اجنبي مماثل وقد تم تصميمه من قبل شركة البرز بيمان للآلات لأول مرة في إيران والعالم، لافتا الى ان الروبوت ذات قدرة على العمل في خطوط تعبئة المنتجات البتروكيماوية وصناعات الاسمنت، ويمكنه تعبئة المنتجات تلقائيا في أكياس بوزن 50 كلغ ووضعها على المقطورة وهو قادر على تعبئة 20 كيسا في كل عملية.

وتابع، بالإضافة الى ذلك، قامت الشركة بتصميم وتوطين أكثر من 150 قطعة ومعدات لم يمكن بالامكان استيرادها بسبب العقوبات والظروف الاقتصادية، وتستخدم في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات لأول مرة في ايران ،مضيفا بانه تم تركيبها وتشغيلها بنجاح.

وعن أكبر إنجاز لهذه الشركة المعرفية، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البرز بيمان للآلات بأن أهم شيء في الشركة هو الثقة في الطلاب والخبراء الإيرانيين، وانه بدعمهم ومساعدتهم تم تصميم هذا الروبوت وتثبيته لأول مرة.

واردف بان هذا العمل العظيم تم بجهود النخب الإيرانية، ومساعدة معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية البناءة في مجال التحول إلى المعرفة.

واضاف خزايي بأن سعر معدات هذه الشركة يقدر بـ 15 مليار تومان، في حين يبلغ سعر طرازها الأجنبي 90 مليار تومان ، لافتا الى ان منتجات هذه الشركة تتمتع بخدمة ما بعد البيع والدعم الذي لا توفره الشركات الأجنبية.

واوضح انه اذا ما كان هناك مشكلة في تشغيل الروبوت، فيمكنه بسهولة قطع الاتصال بالإنترنت ومواصلة العمل يدويا حتى يتم حل المشكلة. أما بالنسبة لمنتجات الشركات الأجنبية، فيستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تصل القطع من الخارج.

واعلن عن توظيف 20 شخصا بشكل مباشر في هذه الشركة وحوالي 60 شخصا يتعاونون مع الشركة بشكل غير مباشر.