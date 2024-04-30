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السفير الايراني في بغداد : قدرات وصمود محور المقاومة اليوم تجاوز حدود المنطقة

ان قوات الحشد الشعبي، تموضعت منذ اشهر عديدة في الشريط الحدودي بين العراق والاردن، لتعلن عن تعاطفها وتوصل خطابها من مسافة قريبة الى الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد في قطاع غزة.
رمز الخبر: ۶۹۳۹۹
تأريخ النشر: 29 April 2024

قال السفير الايراني لدى العراق "محمد كاظم ال صادق" : ان قدرات وصمود محور المقاومة اليوم تجاوز اطر المنطقة؛مبينا ان الدليل على ذلك تجسد في حناجر الشبان وطلبة الجامعات الامريكية والفرنسية التي تصدح بشعارات التنديد والاستنكار ضد جرائم الكيان الصهيوني الغاصب، والتي ذاع صيتها في انحاء العالم.

السفير "ال صادق"، ادلى بهذا التصريح للموقع الاعلامي التابع لـ "مجمع الصحوة الاسلامية" في ايران.

كما نوّه، بان العراق اضحى بعد عملية "طوفان الاقصى" البطولية (في 7 اكتوبر 2023م) في طليعة الدفاع عن غزة، وذلك على المستوى الرسمي والاقليمي والدولي وحتى من وجهة نظر المرجعية والشعب والاحزاب السياسية والمقاومة في هذا البلد.

واضاف : ان قوات الحشد الشعبي، تموضعت منذ اشهر عديدة في الشريط الحدودي بين العراق والاردن، لتعلن عن تعاطفها وتوصل خطابها من مسافة قريبة الى الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد في قطاع غزة.

كما تطرق الى عملية "الوعد الصادق" البطولية التي نفذها الحرس الثوري لمعاقبة الكيان الصهيوني، مبينا ان الشعب العراقي عبر سروره وبهجته لهذا الانجاز العظيم.

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