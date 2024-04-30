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الاحتفاظ باكثر من 74 عينة جينية في البلاد على شكل بذور

رمز الخبر: ۶۹۳۹۸
تأريخ النشر: 29 April 2024

قال رئيس بنك الجينات النباتية الوطني بهزاد سرخي ان البنك يختزن اكثر من 74 الف عينة جينية على هيئة بذور و 111 جيوتايب من منتجات البستنة والخضار الصيفية داخل الزجاجات.

وتحدث سرخي عن احياء اكثر من 700 عينة جينية والتقييم العام لاكثر من 1200 عينة وتقييم استجابة اكثر من 640 عينة جينية للتوترات الحية (الأمراض) والبيئية (البرودة والملوحة والجفاف).

واوضح انه تم خلال العام  الماضي انجاز 38 مشروعا بحثيا فيما يخص التجميع والاحياء والتقويم العام والتخصصي والاصلاح المسبق للموارد الجينية وتشمل القمح والشعير واليولاف والحمص والاعشاب الطبية وغيرها في هذا القسم البحثي.

يذكر ان اهم أنشطة قسم البحوث الجينية وبنك الجينات النباتية الوطني لايران في العام الماضي تمثل في المشاركة في المؤتمر الدولي لمجلس الحكام والمعاهدة الدولية للموارد الجينية للغذاء والزراعة باعتبار ذلك نقطة الاتصال الوطني لايران والمشاركة الفعالة والمستمرة في الجلسات المتصلة بتبيان السياسات في قطاع حماية المصادر الجينية النباتية واستثمارها واقامة الورشات التدريبية والجلسات  التخصصية بهدف تنفيذ مشروعات بحثية على الصعيد الوطني وغيرها من فعاليات.

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