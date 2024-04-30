وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34488

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع إلى 34 ألف و 488 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لليوم الـ 206، بأنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة أن الاحـتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا خلال 24 ساعة.

ونوهت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 34 ألفا و488 شهيدا، بالإضافة لـ 77 ألفا و643 إصابة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدا.