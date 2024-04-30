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السيد رئيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات على تتويجه ببطولة اسيا 2024

وفي الختام، سأل الرئيس الايراني، الباري عز وجل بالسلامة ودوام الازدهار والنجاح لاعضاء الاسرة الرياضية في ايران، مؤكدة بانها تبعث على فخر وشموخ  الشعب الايراني العزيز.
رمز الخبر: ۶۹۳۹۴
تأريخ النشر: 29 April 2024

هنأ رئيس الجمهورية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، المنتخب الايراني لكرة قدم الصالات، على احرازه بطولة اسيا 2024 م في تايلاند.

وافادت ارنا، ان "السيد رئيسي" كتب في رسالة التهنئة بهذه المناسبة : ان الفوز الساحق والمشرف الذي احرزه المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات، وتتويجه ببطولية اسيا 2024م في تايلاند، والذي رفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدسة عاليا، لهو مدعاة فخر واعتزاز وبهجة بالنسبة للايرانيين وانصار الرياضة في البلاد.

واضاف رئيس الجمهورية : يسعدني ان اتقدم لقاء هذا التالق اللامع، والذي جسد نموذجا اخر من كفاءات الشباب الايراني الصاعد، بخالص التهنئة من الشعب الايراني العظيم، كما اثمن جهود اعضاء المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات، وبما يشمل المدربين والكادر الفني وسائر الاعضاء الكادحين في الوسط الرياضي الايراني، على هذا الانجاز القيم واتطلع الى تواصل هكذا انتصارات بفضل الباري تعالى، في سائر المناسبات الرياضية.

وفي الختام، سأل الرئيس الايراني، الباري عز وجل بالسلامة ودوام الازدهار والنجاح لاعضاء الاسرة الرياضية في ايران، مؤكدة بانها تبعث على فخر وشموخ  الشعب الايراني العزيز.

علما ان المنتخب الايراني لكرة قدم الصالات، استطاع خلال منافسات المرحلة النهائية من بطولة اسيا 2024 م، التي اقيمت اليوم في تايلاند، ان يفوز على غريمه من البلد المستضيف، وبالتالي يحرز لقب هذه البطولة للمرة الثالثة عشرة.

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