النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۵مشاهدات
‍ پ

ناشط بريطاني متضامن مع الشعب الفلسطيني: المملكة المتحدة جزء من جرائم الابادة في غزة

رمز الخبر: ۶۹۳۹۲
تأريخ النشر: 28 April 2024

يرى الناشط البريطاني، رئيس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا البلد "بن جمال"، ان الصمت المقيت الذي اختارته حكومة بريطانيا قبال جريمة المقبرة الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخرا بمجمع ناصر الطبي (في مدينة خانيونس جنوب غزة)، تؤكد على ان هذه الحكومة تشكل جزءا من محور اقتراف جرائم الابادة الجماعية في فلسطين.

وافاد مراسل "ارنا" من لندن، عن هذا الناشط المدني البريطاني، باعتباره احد منظمي المسيرات الاسبوعية للحشود المتضامنة مع فلسطين في المملكة المتحدة، قوله للصحفيين على هامش المظاهرة الجماهيرية التي انطلقت اليوم السبت ببالعاصمة البريطانية : لقد شاهدنا خلال الاسبوع الاخير، مشاهد مروعة حول المقبرة الجماعية التي تم الكشف عنها في قطاع غزة، والتي تخفي الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا باطلاق اعيرة نارية، لكن رغم ذلك، قررت حكومتنا ان تكون جزءا من محور ارتكاب جرائم الابادة في غزة، وذلك عبر استمرار بيع السلاح الى الكيان الذي يرتكب هذه الجرائم.

ولفت "بن جمال" الى، ان المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في لندن اليوم، ضمت الشرائح المجتمعية المختلفة، وبما يشمل الوسط الطبي وطلاب الجامعات، واتباع الديانات المختلفة ومنهم الاف اليهود.

وشدد هذا الناشط البريطاني قائلا : بالرغم من محاولات وسائل الاعلام (المنحازة للكيان الصهيوني)، لكن هذه المسيرات لا تهدف الى نشر الكراهية، وانما ترتكز على مبدا الدفاع عن القيم الانسانية، الممتد بجذوره الى الاراضي الفلسطينية.

واردف بن جمال : ان الشعب الفلسطيني كسائر الناس، من حقه ان يعيش بحرية على ارضه وفي بلاده.

علما ان الكيان الصهيوني، اقدم خلال الاسبوع الماضي على مجزرة كبيرة في قطاع غزة، كما قام باغلاق المعابر، ليحول هذا القطاع الى خربة وارض محروقة.

وفي هذا السياق، اشارت مصادر اعلامية فلسطينية، الى الكشف عن مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي (في خانيونس)، تضم جثامين 73 شهيدا فلسطينيا.

ياتي ذلك في الوقت الذي تصر الحكومة البريطانية على رفضها لاي نوع من مقارنة الكيان الصهيوني بالمعايير السلبية، لكن هناك الاف البريطانيين المناصرين للشعب الفلسطيني، اكدوا خلال مسيرتهم بلندن اليوم، ان موقفهم واراءهم تجاه الوضع في غزة تختلف عن مواقف النظام الذي يحكم المملكة المتحدة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم بقذائف المدفعية
مستشار قائد الثورة: زيارة رؤساء الدول الغربية إلى تل أبيب لن تحل مشكلة الكيان الصهيوني
السفير الإيراني في بغداد يبحث مع نائب وزير الداخلية العراقي إقامة زيارة الأربعين
الادميرال تنكسيري: إستراتيجية إيران في الخليج الفارسي هي ارساء الأمن و الاستقرار
علاقتنا بكوريا الشمالية تدخل في إطار التعامل الدبلوماسي
وزير الاقتصاد : البنك الاسلامي للتنمية وافق على اقتراح ايران حول التمويلات باسعار تفضيلية
تطوير التعاون الديني والثقافي في جدول أعمال إيران وأوزبكستان
وزير الجهاد الزراعي: ايران تؤكد على توسيع التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا
وزير الدفاع : إيران عازمة على بناء اواصر وديّة مع الدول الأفريقية
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عدة عمليات على سفن ومدمرات حربية بصواريخ ومسيّرات
وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره العماني في الرياض
الامام الخامنئي يستقبل حشدا من المعلمين في البلاد
قمع الطلاب المناصرين لفلسطين يكشف عن الوجه الحقيقي للغرب
تأمين الخليج الفارسي يتحقق بمشاركة جميع الدول المتشاطئة
ايران تستعد لاطلاق 5 الى 7 اقمار صناعية خلال العام الجاري
علاقتنا بكوريا الشمالية تدخل في إطار التعامل الدبلوماسي
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عدة عمليات على سفن ومدمرات حربية بصواريخ ومسيّرات
السفير الايراني في بغداد : قدرات وصمود محور المقاومة اليوم تجاوز حدود المنطقة
طلاب الجامعات الايرانية ينظمون وقفات تضامنية مع الحراك الطلابي في امريكا
رئيسا اتحاد كرة القدم الدولي والاسيوي يهنئان المنتخب الوطني الإيراني بفوزه كأس آسيا
تصميم روبوت صناعي ايراني يتمتع بسبع درجات من الحرية
ايران تستعد لاطلاق 5 الى 7 اقمار صناعية خلال العام الجاري
الاحتفاظ باكثر من 74 عينة جينية في البلاد على شكل بذور
الخليج الفارسي رمز للحضارة الإيرانية المتجذرة في أعماق التاريخ
السيد رئيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات على تتويجه ببطولة اسيا 2024
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34488
وزير الجهاد الزراعي: ايران تؤكد على توسيع التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا
وزير الدفاع : إيران عازمة على بناء اواصر وديّة مع الدول الأفريقية
وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره العماني في الرياض
السفير الإيراني في بغداد يبحث مع نائب وزير الداخلية العراقي إقامة زيارة الأربعين