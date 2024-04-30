النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۶مشاهدات
‍ پ

ايران وكوبا تتفقان حول تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل

اعلن وزير النقل بجمهورية كوبا "ادواردو رودغيز دافيلا"، ان الهدف من زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية، هو متابعة التوافقات ووثائق التعاون السابقة بين البلدين، وايضا التخطيط لتبني مشاريع مشتركة جديدة.
رمز الخبر: ۶۹۳۹۱
تأريخ النشر: 28 April 2024

تباحث وزير النقل الكوبي "ادواردو رودريغز"، اليوم السبت بطهران، مع وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش"، حول تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل السككي والجوي والبحري.

وافادت ارنا، ان اللقاء بين الوزيرين الايراني والكوبي، جرى اليوم السبت، في مبنى وزارة الطرق والتنمية العمرانية بطهران.

وفي تصريحه حول نتائج هذا اللقاء، نوّه "بذرباش" الى اجراء مباحثات جيدة اليوم مع الجانب الكوبي، والتي دارت في اطار محاورها الرئيسية، حول القضايا المتفق عليها التعلقة بالتعاون الجوي والبحري بين طهران وكاراكاس.

واوضح وزير الطرق الايراني، ان وزير النقل الكوبي وقّع اتفاقية مع شركة "فاكن بارس لانتاج عربات القطار"، تنص على قيام الاخيرة بتوريد قطع الغيار وايضا صيانة العربات في كوبا.

واشار "بذرباش" ايضا، الى رغبة وزير النقل الكوبي في الاستفادة من طاقات المواني والملاحة البحرية بجمهورية ايران الاسلامية في مجال تصدير ونقل منتجات بلاده؛ مبينا ان الجانبين توصلا الى اتفاق بهذا الشأن، وتقرر على اثره اجراء زيارة تفقدية لطاقات عدد من موانئ البلاد.

وزير الطرق الايراني نوه ايضا، الى اتفاقه مع وزير النقل الكوبي اليوم، حول توقيع اتفاقية التوامة بين البلدين، بهدف تسهيل الظروف لرجال الاعمال وشركات النقل البحري الكوبية في الاستفادة من الطاقات والفرص المتاحة لهم في الموانئ الايرانية.

من جانبه، اعلن وزير النقل بجمهورية كوبا "ادواردو رودغيز دافيلا"، ان الهدف من زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية، هو متابعة التوافقات ووثائق التعاون السابقة بين البلدين، وايضا التخطيط لتبني مشاريع مشتركة جديدة.

واكد الوزير الكوبي الزائر، على ضرورة متابعة الاتفاقات التي توصل اليها الجانبان، بدافع كبير وفي افضل شكل ممكن.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع رويسات العلم بقذائف المدفعية
مستشار قائد الثورة: زيارة رؤساء الدول الغربية إلى تل أبيب لن تحل مشكلة الكيان الصهيوني
السفير الإيراني في بغداد يبحث مع نائب وزير الداخلية العراقي إقامة زيارة الأربعين
الادميرال تنكسيري: إستراتيجية إيران في الخليج الفارسي هي ارساء الأمن و الاستقرار
علاقتنا بكوريا الشمالية تدخل في إطار التعامل الدبلوماسي
وزير الاقتصاد : البنك الاسلامي للتنمية وافق على اقتراح ايران حول التمويلات باسعار تفضيلية
تطوير التعاون الديني والثقافي في جدول أعمال إيران وأوزبكستان
وزير الجهاد الزراعي: ايران تؤكد على توسيع التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا
وزير الدفاع : إيران عازمة على بناء اواصر وديّة مع الدول الأفريقية
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عدة عمليات على سفن ومدمرات حربية بصواريخ ومسيّرات
وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره العماني في الرياض
الامام الخامنئي يستقبل حشدا من المعلمين في البلاد
قمع الطلاب المناصرين لفلسطين يكشف عن الوجه الحقيقي للغرب
تأمين الخليج الفارسي يتحقق بمشاركة جميع الدول المتشاطئة
ايران تستعد لاطلاق 5 الى 7 اقمار صناعية خلال العام الجاري
علاقتنا بكوريا الشمالية تدخل في إطار التعامل الدبلوماسي
القوات المسلحة اليمنية تنفذ عدة عمليات على سفن ومدمرات حربية بصواريخ ومسيّرات
السفير الايراني في بغداد : قدرات وصمود محور المقاومة اليوم تجاوز حدود المنطقة
طلاب الجامعات الايرانية ينظمون وقفات تضامنية مع الحراك الطلابي في امريكا
رئيسا اتحاد كرة القدم الدولي والاسيوي يهنئان المنتخب الوطني الإيراني بفوزه كأس آسيا
تصميم روبوت صناعي ايراني يتمتع بسبع درجات من الحرية
ايران تستعد لاطلاق 5 الى 7 اقمار صناعية خلال العام الجاري
الاحتفاظ باكثر من 74 عينة جينية في البلاد على شكل بذور
الخليج الفارسي رمز للحضارة الإيرانية المتجذرة في أعماق التاريخ
السيد رئيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات على تتويجه ببطولة اسيا 2024
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34488
وزير الجهاد الزراعي: ايران تؤكد على توسيع التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا
وزير الدفاع : إيران عازمة على بناء اواصر وديّة مع الدول الأفريقية
وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره العماني في الرياض
السفير الإيراني في بغداد يبحث مع نائب وزير الداخلية العراقي إقامة زيارة الأربعين